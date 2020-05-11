قائمقامية جزين طلبت من فصيلة الدرك إلزام شخصين بالحجر الصحي في سجد

اشارت قائمقامية جزين في بيان، الى انه "وردت إلينا معلومات مفادها أن السيد ف. ك. و ولده م. ك. والموجودان حاليا في منزلهما في بلدة سجد، لم يلتزما بالحجر الصحي وفقا لتعليمات وتوجيهات ​وزارة الصحة العامة​، مما يزيد احتمال تفاقم وتفشي وباء ​الكورونا​ في البلدة وجوارها، وذلك رغم مراجعتهما مرارا وتكرارا من قبل بلدية سجد. ولما كان هذا الأمر يتناقض مع القواعد الصحية المفروضة، طلبت قائمقامية جزين من فصيلة درك جزين إلزام المذكورين التقيد بالحجر الصحي وفقا لتعليمات وزارة الصحة العامة والإبلاغ عن اي مضاعفات، وذلك تحت طائلة حجرهما خارج نطاق ​قضاء جزين​، كما يجب عليها في نهاية الحجر، إجراء فحص ثان ( PCR ) ورفع النتيجة النهائية الينا، والإفادة خلال 24 ساعة كحد اقصى".

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