تيمور جنبلاط: وحدها دولة القانون والمؤسسات والمواطنة تحمي الجميع

وجه رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​تيمور جنبلاط​ في تصريح له عبر وسائل الاجتماعي، "التحية في هذا ​النهار​ إلى الذين قضوا على طريق ترسيخ السلم الأهلي والمصالحات. التحية لكل الشهداء في يوم 11 أيار، ولتكن دماؤهم معبرا لتكريس الحوار مسارا لمعالجة الخلافات مهما كانت. وحدها دولة القانون والمؤسسات والمواطنة تحمي الجميع".

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