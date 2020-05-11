النشرة: اطلاق نار بإشكال فردي في عين الحلوة ولا اصابات

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان اشكالا فرديا وقع في بستان ​القدس​ داخل ​مخيم عين الحلوة​ تطور الى ​إطلاق نار​ ولم يفد عن وقوع ​اصابات​. إضغط للمزيد

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