تشغيل المدينة الجامعية للبنين في بني سويف مستشفى لعزل العائدين من الخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أعلن محافظ بني سويف، الدكتور محمد هاني غنيم، تشغيل مقر المدينة الجامعية (بنين) الكائنة شرق النيل، كمستشفى عزل صحي للمصريين العائدين من خارج البلاد من أبناء المحافظة، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي.

شدد المحافظ على توفير المتطلبات والاحتياجات اللازمة لتوفير كافة سُبل الإعاشة والراحة والترفيه، ومستلزمات الوقاية للعائدين، تطبيقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة في إطار الخطة الشاملة للدولة في مجابهة العدوى بفيروس كورونا.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، الدكتور محمد يوسف، أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التي ستنفذ قبل الدخول كالتعقيم والتطهير للمواطنين والمتعلقات، وإجراءات الأمن الداخلي والخارجي، فضلاً عن تجهيز الفرق الطبية بكامل طاقتها بالمدينة الجامعية، برئاسة الدكتور محمود فتحي مدير إدارة الطوارئ، لاستقبال الحالات، إلى جانب توفر المستلزمات الطبية، والأدوية، وغيرها من التجهيزات الطبية اللازمة.​