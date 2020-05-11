فتح باب التظلمات لأصحاب الحصص الاستيرادية الموقوفة في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة لمدينة بورسعيد، اليوم الإثنين، عن فتح باب تلقي تظلمات الأشخاص المولودين خارج المحافظة خلال فترة التهجير منذ عام 1969 وحتى 1975، وذلك لنظر موقف الحصص الاستيرادية الموقوفة.

أشار الجهاز، في بيان، إلى أنه سيجرى نظر التظلمات وفقًا لعدة ضوابط، منها أن يكون من أبناء محافظة بورسعيد من خلال تقديم مستخرج رسمي مميكن لقيد الميلاد، ومستخرج رسمي مميكن للقيد العائلي للوالد، وإفادة مديرية التضامن الاجتماعي ببورسعيد بقيد الأسرة ضمن خطة التهجير الإجباري عن عام 1969، وإفادة جهة عمل الوالد لمحافظة بورسعيد قبل التهجير وبعد العودة، وإفادات الإقامة بالمحافظة مثل: الشهادات الدراسية بمختلف مراحل التعليم، بالإضافة إلى أي إفادات ترى اللجنة ضرورة تقديمها طبقًا للحالة.

واشترط الجهاز التنفيذي أن يكون المتظلم مقيدًا بالسجل التجاري ببورسعيد داخل المدينة الحرة، وأن يتضمن السجل التجاري النشاط الإستيرادي، وأن يكون لديه بطاقة ضريبية سارية مسجل بها النشاط الإستيرادي، وأن يكون مشتركًا في التأمينات الاجتماعية والغرفة التجارية، وأن يكون من أصحاب الحصص الاستيرادية الحالية، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في قضايا تهريب جمركي، على أن تقدم التظلمات الخاصة بهذه الفئة بالبريد إلى مقر الغرفة التجارية ببورسعيد اعتبارًا من 12 مايو ولمدة شهرين. ​