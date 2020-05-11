ارتفاع عدد المتعافين من كورونا بعزل العجمي إلى 104 حالات

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

سجل مستشفى العجمي النموذجي في الإسكندرية، اليوم الإثنين، خروج حالة جديدة، بعد تعافيها من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي عدد المتماثلين للشفاء إلى 104 أشخاص.

قال مصدر مسؤول بإدارة مستشفى العجمي، إن الطاقم الطبي احتفل بخروج الحالة المشار إليها عقب إنهاء الفحوصات الخاصة بها، وفقًا للبروتوكولات الطبية المتبعة من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

وأضاف المصدر، لـ "الخليج 365"، أنه تم التأكد من نتائج التحاليل المعملية للحالة أكثر من مرة، والتي جاءت سلبية للفيروس، لافتًا إلى أنه يتم نقل حالات المتماثلين للشفاء بسيارات مجهزة إلى أماكن إقامتهم بالمحافظات المختلفة.​