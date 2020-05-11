محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:
أجرى نائب محافظ دمياط إسلام إبراهيم، اليوم الإثنين، جولة بعدد من مدارس المحافظة؛ لمتابعة تنفيذ الخطط الإجرائية والاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩)، بعد انتهاء العمل في لجان استلام المشروعات البحثية الورقية.
وخلال الزيارة التي شملت عددا من مدارس اللغات، أكد نائب المحافظ على استمرار أعمال التطهير والتعقيم في جميع مدارس المحافظة يوميًا، بعد استلام الأبحاث، بالتنسيق مع كافة القطاعات الخدمية والجهات المعنية والمختصين في تنفيذ تلك الأعمال، للحد من خطر انتشار الفيروس بجميع أنحاء المحافظة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. نائب محافظ دمياط يترأس حملة لتطهير المدارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.