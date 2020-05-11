بالصور.. نائب محافظ دمياط يترأس حملة لتطهير المدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

أجرى نائب محافظ دمياط إسلام إبراهيم، اليوم الإثنين، جولة بعدد من مدارس المحافظة؛ لمتابعة تنفيذ الخطط الإجرائية والاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩)، بعد انتهاء العمل في لجان استلام المشروعات البحثية الورقية.

وخلال الزيارة التي شملت عددا من مدارس اللغات، أكد نائب المحافظ على استمرار أعمال التطهير والتعقيم في جميع مدارس المحافظة يوميًا، بعد استلام الأبحاث، بالتنسيق مع كافة القطاعات الخدمية والجهات المعنية والمختصين في تنفيذ تلك الأعمال، للحد من خطر انتشار الفيروس بجميع أنحاء المحافظة.