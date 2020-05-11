إيطاليا تترقب صفراً فى إصابات كورونا

قال روبرتو كاودا مدير قسم الأمراض المعدية في مستشفى جيميللي في روما، إن بلاده تراقب منذ 4 مايو، فيما إذا كان معدل الإصابات الذي يساوي صفرا، سيبقى دائما أقل من 1.

وأضاف في تصريح تلفزيوني: "يجب أن نكرر، أن تلك الأرقام التي تشير إلى حالة الانخفاض

الكبيرة في عدد الأشخاص المصابين بهذا الوباء، والذي نراه نصب أعيينا، ليست إلا امتدادا لما حدث قبل الـ4 من مايو".

وأشار إلى أنه "سيتم إجراء الحسابات خلال 7-10 أيام، اعتبارا من 4 مايو، وفي تلك المرحلة، سيتعين

علينا أن نرى ما إذا كان معدل الإصابات الذي يساوي صفرا، سيبقى دائما أقل من 1 كما نأمل جميعا. كما سنتخذ إجراءات مختلفة للأسف إذا ما ارتفع هذا المعدل مجددا".

وأضاف: "أتمنى أن نتحلى جميعا بالمسؤولية، لأنه في الوقت الحالي ونظرا لعدم وجود لقاح أو علاج، فإن الطريقة الوحيدة لمحاربة الفيروس هي الحفاظ على التباعد الإجتماعي واستخدام الكمامات الوقائية".