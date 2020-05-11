الدفاع الجزائرية: ضبط عنصر دعم للجماعات الإرهابية وتدمير قنبلة

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الاثنين، عن توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية سطيف "شمال شرق" وتدمير قنبلة تقليدية الصنع بولاية تبسة "شمال شرق".

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية

اليوم إنه "في إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت قوات الجيش أمس عنصر دعم للجماعات الإرهابية بسطيف، كما دمرت قنبلة تقليدية الصنع بتبسة".



وأضاف البيان أن عناصر الدرك الوطني "تابع للجيش" أوقفوا خلال عمليات منفصلة بكل من تلمسان وعين تموشنت وغليزان "شمال غرب" ثمانية تجار مخدرات بحوزتهم (19,6) كيلوجرام من المخدرات، فيما ضبط حرس الحدود 6680 قرصا مهلوسا بالطارف "شمال شرق".