تراجع كبير في حالات كورونا الجديدة بالكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين، عن تسجيل 7 وفيات و598 إصابة جديدة بكورونا، ما يمثل انخفاضا، لافتا في الإصابات مقارنة مع أكثر من

1000 حالة أمس الأحد، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وبلغ بذلك إجمالي الإصابات في الكويت 9286، فيما ارتفت

حصيلة الوفيات إلى 65 بواقع 7 حالات جديدة.

وأشارت الوزارة إلى وجود 71 حالة مستقرة و61 حالة حرجة بين المصابين، مضيفة أن 178 شخصا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ليصبح مجموع المتعافين 2907.