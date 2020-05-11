أفغانستان تعتقل زعيم داعش في جنوب آسيا

أعلنت السلطات الأمنية في أفغانستان اليوم الاثنين، عن اعتقال زعيم "داعش" في منطقة جنوب آسيا أبو عمر خراساني مع قياديين آخرين بالتنظيم، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وقالت المديرية العامة للأمن القومي ووزارة الداخلية الأفغانية في بيان صدر اليوم الاثنين، إن خراساني ومرافقيه اعتقلوا في العاصمة كابول، مضيفة: "ستواصل مديرية الأمن القومي عملياتها الشاملة والموجهة لتعقبواعتقال كبار قادة الجماعات الإرهابية في المنطقة وتدمير المحاور المشتركة لهذه الشبكات الإرهابية".
ويحظى تنظيم "داعش في جنوب آسيا" بوجود متواضع في أفغانستان، حيث ينشط في الشمال بشكل أساسي، غير أنه شن هجمات قوية في كابول.
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