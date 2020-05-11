الحكومة الأردنية تفرض حظرًا شاملًا في أول أيام ⁧‫عيد الفطر‬⁩

أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني، أمجد العضايلة، أنه سيتم فرض حظر شامل في أول أيام ⁧‫عيد الفطر

على تنقل الأشخاص بواسطة المركبات، وسيسمح فقط بالخروج سيرا على الأقدام، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

ولفت العضايلة إلى أنه اعتبارا من غد الثلاثاء سيتم تمديد ساعات السماح بخروج المواطنين لتصبح من الساعة 8 إلى الساعة 7 مساء.