أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا، أن نسبة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في روسيا، أقل بـ7.4 مرة من متوسطها في العالم، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وأشارت إلى أن انخفاض الفترة الممتدة بين موعد إصابة المريض بالفيروس ونقله إلى المستشفى 9 مرات، وشددت كذلك على تراجع وتيرة ارتفاع الإصاباتنسبيا بـ2.6 مرة.
وأوضحت أن كل هذه العوامل مكنت من منع وقوع نسبة عالية للوفيات بين المصابين بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنها أقل بـ7.4 مرة مقارنة مع المتوسط العالمي.
ولفتت غوليكوفا إلى أن نسبة الوفيات بين المصابين المسجلين بفيروس كورونا
وسجلت في روسيا حتى صباح الاثنين 221344 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بينها 2009 وفيات و39801 حالة شفاء، فيما تبلغ نسبة الوفيات بين العدد الإجمالي للإصابات في روسيا، نحو 0.91%.
وقالت غوليكوفا في اجتماع حكومي اليوم الاثنين برئاسة الرئيس فلاديمير بوتين، إن نسبة الإصابات بالالتهاب الرئوي بين المصابين بفيروس كورونا تراجعت في الفترة الماضية من 25% إلى 20.6%.
كانت هذه تفاصيل خبر نسبة الوفيات بكورونا فى روسيا أقل من المتوسط العالمى بـ 7.4 مرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.