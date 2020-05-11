منظمة الصحة تحذر من وصم المهاجرين بالجائحة: كورونا يطال الجميع

حذرت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، من وصم المهاجرين بجائحة كورونا، مؤكدة أن الفيروس يطال الجميع ، حسبما ذكر موقع العربية.

وقال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق البحر المتوسط، الاثنين، في تصريحات نشرها موقع المنظمة العالمية "الفيروس لا يحترم الحدود، ويستهدف الجميع، بغض النظر عن العرق أو الانتماءات السياسية أو المواقع الجغرافية".

كما أكد أنه لا يوجد أي دليل إطلاقاً

Advertisements

على أن مجموعة ما مسؤولة بشكل أكبر عن نقله أكثر من مجموعة أخرى. ولكن هناك مجموعات من الناس معرضون لخطر الإصابة بالفيروس بشكل أكبر بسبب إصابتهم بحالات مرضية سابقة أو بسبب الوصول المحدود إلى الرعاية الصحية " خاصة في سياق الطوارئ.

وتابع المنظري "واجبنا الجماعي أن نُعطي الأولوية لهذه الجماعات وأن

نحميها. هذه جائحة عالمية والطريقة الوحيدة لمحاربتها هي أن نفعل ذلك سوياً. ولذلك، لا أحد بأمان حتى يكون الجميع بأمان".

بدورها، أكدت كارميلا جودو، مديرة مكتب المنظمة الدولية للهجرة الإقليمي لمنطقة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على ضرورة عدم وصم المهاجرين أو ربطهم مع خطورة نقل الأمراض.

وأضافت "في الواقع، إن عوائق الوصول إلى الخدمات الصحية وأوضاع العمل والمعيشة المتردية والاستغلال في دول العالم هي ما يمثل مخاطر صحية كبيرة. يجب أن نتحد معاً لمواجهة هذه المخاطر وأن نضع حداً للوصم هذا".