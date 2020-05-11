كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الإعلام الأدرني يعلن موعد عودة القطاع للعمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الدولة لشؤون الاعلام الأردني أمجد العضايلة، اليوم الإثنين، عن عودة القطاع للعمل يوم 26 الشهر الجاري أي بعد عطلة عيد الفطر. وقال العضايلة : إنه تقرر عودة موظفي القطاع العام إلى العمل ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 26 من الشهر الجاري، مع التأكيد على ضرورة مراعاة أوضاع الموظفات اللاتي لديهن أطفال، في ظل استمرار عدم السماح لدور الحضانة في القطاعين العام والخاص بالعمل، نتيجة المخاطر الصحيّة التي قد تتسبب بها. وأضاف: سيتم تنظيم هذه العمليّة وفقاً للدليل الإرشادي لعودة عمل القطاع العام، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس، وسيتمّ تعميمه على الدوائر الحكوميّة غداً.

وفي وقت سابق من اليوم، سجلت وزارة الصحة الأردنية، 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"؛ ليرتفع الإجمالي الى 562 إصابة.

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