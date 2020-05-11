كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ليبيا.. الجيش يقصف غرفة عمليات مليشيات الوفاق في مصراتة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الإثنين، أن مقاتلاتها قصفت غرفة عمليات مليشيات الوفاق شرق مصراتة، حسب ما أكده مصدر عسكري.

وقال مصدر: إن "هذه الضربات تأتي ضمن بنك أهداف عملية طيور الأبابيل، التي أطلقها الجيش الليبي ضد الإرهاب والتواجد التركي بالبلاد"، موضحاً أن الضربات استهدفت مزرعة في منطقة القداحية التي تتخذها المليشيات الإرهابية غرفة عمليات بمنطقة شرق مصراتة.

وأضاف: أن الضربات طالت تمركزات للمليشيات قرب المزرعة ومركز للعمليات وسط أبوقرين ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين وتدمير جميع الأهداف.

وكان الجيش الليبي، قد أطلق يوم الخميس الماضي، عملية "طيور الأبابيل" الجوية ضد العدوان التركي والموالين له، تم خلالها تدمير شحنة أسلحة تركية في مدينة مصراتة، وتم استهدف الكلية العسكرية في مصراتة، معقل المرتزقة السوريين، وغرفة العمليات التركية بأكثر من 18 ضربة جوية.

وشنت مقاتلات سلاح الجو الليبي الخميس سلسلة من الغارات الجوية استهدفت من خلالها عدداً من المواقع بمنطقة بوقرين شرق مدينة مصراتة.

كما استهدف سلاح الجو الليبي مجموعة من الأهداف الاستراتيجية للمليشيات الإرهابية بطرابلس، من بينها معسكر البحرية في منطقة تاجوراء، ومعسكر 27 غرب طرابلس ومقر الرحبة في تاجوراء، الذي تسيطر عليه عدة مليشيات من بينها باب تاجوراء، وبشير البقرة الإرهابي المتطرف، المعروفة "برحبة الدروع".

كان الجيش الوطني الليبي، قد بدأ يوم السبت الماضي، تحركات عسكرية واسعة باتجاه قلب العاصمة طرابلس، من محوري صلاح الدين وبوسليم.

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