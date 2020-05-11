كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الجزائر: ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، مساء اليوم الإثنين، عن تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" ليرتفع الإجمالي إلى 5891 حالة، نقلاً عن فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وأشارت الصحة الجزائرية إلى تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 507، موضحة ارتفاع إجمالي حالات الشفاء إلى 2841.