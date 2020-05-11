كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تصريحات ملفتة.. ماذا يريد جونسون من الشعب البريطاني؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بوريس جونسون

"ابقوا فى منازلكم"، هكذا كان الظهور الدائم لـ رئيس الوزراء البريطاني،، فضلًا عن إثارته ذعر المواطنين، حال حديثه عن كورونا فى منتصف شهر مارس الماضي، حينما قال خلال مؤتمر صحفي عن كورونا، التصريح الأكثير إثارة، "ستفقدون أحبابكم.. نحن الآن نصل إلى المرحلة التالية.. هذه ليست مجرد محاولة لاحتواء المرض بقدر الإمكان ولكن لتأخير تفشيه".

جونسون، استمر فى تصريحاته، حتى أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وحينما خرج من العزل الصحي، بدت عليه علامات المرض، خاصة نقص وزنه، لكنه مُستمر فى تصريحاته المُثيرة للجدل.

"الخليج 365" يستعرض خلال السطور التالية تصريحين بينهما “تناقض” لـ رئيس الوزراء البريطاني:-

جونسون: فيروس كورونا تهديد خطير “أبقوا فى منازلكم”

وأمر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بإغلاق تام للبلاد، فى مارس الماصي، لاحتواء انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، يُمنع خلالها الخروج من المنازل لمدة 3 أسابيع.

ووصف جونسون، في خطاب له، الفيروس بأنه "أكبر تهديد" واجهته المملكة المتحدة منذ عقود، مُضيفا أنه يتعين على الناس في جميع أنحاء البلاد "البقاء في منازلهم" من أجل وقف نمو كوفيد-19، وحماية نظام الرعاية الصحية.

وقال جونسون: "بدون جهد وطني ضخم لوقف نمو هذا الفيروس، ستأتي لحظة لا يمكن فيها لأي خدمة صحية في العالم أن تتكيف (مع الظروف)... لن يكون هناك ما يكفي من أجهزة التهوية، أسرة العناية المركزة الكافية، الأطباء والممرضات".

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وأشار رئيس وزراء بريطانيا إلى أنه سيُسمح للناس بمغادرة منازلهم لأغراض محدودة، هي: "التسوق للحصول على الضروريات الأساسية، في حالات نادرة بقدر الإمكان؛ شكل واحد من التمارين يوميًا - على سبيل المثال الجري أو المشي أو الدراجة - بمفردك أو مع أفراد أسرتك"، فضلًا عن شراء الاحتياجات الطبية، لتقديم الرعاية أو لمساعدة شخص ضعيف؛ والحركة من وإلى العمل، لكن فقط عندما يكون ذلك ضروريًا للغاية ولا يمكن القيام به من المنزل، حسب قوله.

وحذر جونسون أنه: "إذا لم تُتبع القواعد، فإن الشرطة ستكون لها السلطات لتطبيقها، بما في ذلك الغرامات وتفريق التجمعات" بالقوة.

جونسون: اذهبوا إلى العمل

عاد بوريس جونسون ليثير الجدل من جديد، بعد عبارة "اذهبوا إلى العمل إذا استطعتم"، التي جاءت رغم الإجراءات الاحترازية التي تتبعها بريطانيا لمواجهة فيروس كورونا، ووفقا لموقع العربية.

وأثار رئيس الوزراء البريطاني، البلبلة بعد خطابه، وتغيير رسالة الحكومة فجأة من "ابقوا في المنزل" إلى "اذهبوا إلى العمل إذا استطعتم"، حيث رسم جونسون طريقا لتخفيف الإغلاق على مراحل، إذا استمر عدد الإصابات في الانخفاض.

وكان يطلب بوريس جونسون من معظم الموظفين في السابق الابتعاد عن أماكن العمل، ولكن أمس قال إن أولئك الذين لا يستطيعون القيام بعملهم من المنزل يجب تشجيعهم بشكل نشط على الذهاب إلى العمل، موضحا أنه يجب على أماكن العمل مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، ويجب تجنب وسائل النقل العام إن أمكن، ما يثير العديد من الأسئلة حول مدى فائدة النصيحة.

من جهتها، قالت الحكومة البريطانية إن المزيد من التفاصيل ستأتي في وثيقة من 50 صفحة، اليوم، لكن منتقدين اتهموا الحكومة ببث البلبلة، حيث قال زعيم حزب العمال كير ستارمر "يبدو أن رئيس الوزراء يطلب بشكل فعال من ملايين الأشخاص العودة إلى العمل دون خطة واضحة لسلامتهم، أو توجيه واضح حول كيفية الوصول إلى هناك دون استخدام وسائل النقل العام".