كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ترامب: نشهد تراجعاً في أعداد كورونا ونحقق تقدما ضخما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، بأن إدارته تقوم بجهود كبيرة في مكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، الذي تحول إلى وباء عالمي "جائحة".
وقال ترامب، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أعداد مصابي كورونا تتحسن بصورة كبيرة، ونشاهد تراجعا في كل مكان في أمريكا تقريباً، وهذا يدل على أننا نحقق تقدما ضخما".
وذكر في تدوينة أخرى: "لدينا مصداقية عظيمة في التعامل مع أزمة كورونا، لكن هذا الأمر لا يرضي وسائل الإعلام المزيفة، الذين يمثلون عار على الولايات المتحدة الأمريكية".
وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالمياً، بعدما تجاوز عدد المصابين فيها 1,3 مليون مصاب وأكثر من 79 ألف حالة وفاة.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,218 مليون إصابة، بينهم أكثر من 284 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,506 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.