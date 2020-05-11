كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ترامب: نشهد تراجعاً في أعداد كورونا ونحقق تقدما ضخما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، بأن إدارته تقوم بجهود كبيرة في مكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، الذي تحول إلى وباء عالمي "جائحة".

وقال ترامب، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أعداد مصابي كورونا تتحسن بصورة كبيرة، ونشاهد تراجعا في كل مكان في أمريكا تقريباً، وهذا يدل على أننا نحقق تقدما ضخما".

وذكر في تدوينة أخرى: "لدينا مصداقية عظيمة في التعامل مع أزمة كورونا، لكن هذا الأمر لا يرضي وسائل الإعلام المزيفة، الذين يمثلون عار على الولايات المتحدة الأمريكية".

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالمياً، بعدما تجاوز عدد المصابين فيها 1,3 مليون مصاب وأكثر من 79 ألف حالة وفاة.

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