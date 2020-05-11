كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر في أول أيام تخفيف القيود.. "ميركل" تجدد تحذيرها من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
جددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الإثنين، تحذير المواطنين في ظل استمرار أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وذلك في أول أيام تخفيف إجراءات العزل بعدد من الولايات.
وجاء تصريح ميركل بعد خروج مظاهرات ضد القيود المفروضة على الحياة العامة للحد من تفشي عدوى فيروس كورونا.
وقالت مصادر مشاركة في مؤتمر عبر الفيديو لقيادة الحزب المسيحي الديمقراطي: إن "ميركل أكدت على أنه تم إطلاعها على أن كثير من الألمان ذهبوا للتسوق مطلع هذا الأسبوع بدون ارتداء كمامات".
وذكرت مصادر: أن ميركل اعتبرت خروج الألمان دون كمامات "جرأة في التصرف"، مضيفة أنه لا يزال يتعين الالتزام بقواعد المسافة الاجتماعية السارية، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وأفادت ميركل: بأنه في غضون أسبوعين أو 3 أسابيع سيتضح مدى تأثير تخفيف الإجراءات الذي تم إقراره الأسبوع الماضي على عدد الإصابات.
ومن ناحية آخرى، أكد وزير الصحة الألماني ينز شبان على أن بلاده نجحت حتى الآن في التعامل مع الجائحة، لأن المواطنين التزموا بالقيود، مطالباً المواطنين بالاستمرار في الالتزام بمعايير السلامة الصحية.
وحتى الإثنين، سجلت ألمانيا 171 ألفاً و879 حالة إصابة بفيروس كورونا، بينما وصلت الوفيات إلى 7 آلاف و569 حالة.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,218 مليون إصابة، بينهم أكثر من 284 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,506 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.