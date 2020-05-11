كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر في أول أيام تخفيف القيود.. "ميركل" تجدد تحذيرها من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الإثنين، تحذير المواطنين في ظل استمرار أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وذلك في أول أيام تخفيف إجراءات العزل بعدد من الولايات.

وجاء تصريح ميركل بعد خروج مظاهرات ضد القيود المفروضة على الحياة العامة للحد من تفشي عدوى فيروس كورونا.

وقالت مصادر مشاركة في مؤتمر عبر الفيديو لقيادة الحزب المسيحي الديمقراطي: إن "ميركل أكدت على أنه تم إطلاعها على أن كثير من الألمان ذهبوا للتسوق مطلع هذا الأسبوع بدون ارتداء كمامات".

وذكرت مصادر: أن ميركل اعتبرت خروج الألمان دون كمامات "جرأة في التصرف"، مضيفة أنه لا يزال يتعين الالتزام بقواعد المسافة الاجتماعية السارية، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وأفادت ميركل: بأنه في غضون أسبوعين أو 3 أسابيع سيتضح مدى تأثير تخفيف الإجراءات الذي تم إقراره الأسبوع الماضي على عدد الإصابات.

ومن ناحية آخرى، أكد وزير الصحة الألماني ينز شبان على أن بلاده نجحت حتى الآن في التعامل مع الجائحة، لأن المواطنين التزموا بالقيود، مطالباً المواطنين بالاستمرار في الالتزام بمعايير السلامة الصحية.

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وحتى الإثنين، سجلت ألمانيا 171 ألفاً و879 حالة إصابة بفيروس كورونا، بينما وصلت الوفيات إلى 7 آلاف و569 حالة.