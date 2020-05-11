كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر صحيفة: الإمارات تفوقت على معظم دول العالم في مكافحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحيفة "البيان" الإماراتية، الصادرة اليوم الإثنين، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تفوقت على معظم دول العالم في مكافحة جائحة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" وتداعياتها، ونالت على ذلك أعلى الشهادات والتقييمات الدولية على إجراءاتها وسياساتها وخططها في مختلف نواحي الأزمة صحياً واجتماعياً وغيرها.

وأضافت صحيفة الإماراتية: أن دولة الإمارات استطاعت بتوجيهات قيادتها الرشيدة وكفاءة حكومتها، مواجهة كافة المشاكل والأزمات التي استعصت حتى على الدول الكبرى، ومن أهم نجاحاتها تحقيق الأمن الغذائي في الأزمة، والتي لا تقل أهمية عن الأمن الصحي.

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وتابعت: وهذا ما أكده ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بقوله إن "دولة الإمارات استطاعت رغم تحديات الظروف الحالية التي يواجهها العالم أجمع، ضمان استمرار سلسلة الإمداد الغذائي في الإمارات"، موضحاً في الوقت نفسه أن "عملية توفير الغذاء في الدولة مستدامة وهي أولوية قصوى، لم ولن تتأثر سواء من الإنتاج المحلي أو المخزون أو عبر الاستيراد".

ولفتت إلى أن الدولة تعاملت مع قضية الأمن الغذائي في الأزمة بكافة جوانبها، مثل ترشيد الاستهلاك والتوعية، وكذلك تطوير صناعات الغذاء في الدولة، وأثبتت أزمة فيروس كورونا مدى كفاءة الحكومة والمسؤولين والعاملين في مجال الأمن الغذائي؛ حيث حققوا نجاحاً كبيراً في اجتياز هذه المرحلة بفضل توجيهات القيادة والتخطيط الناجح والدقيق والرؤية الواضحة للمستقبل، والمستوى والتجهيز الكبير.

وذكرت الصحيفة في ختام افتتاحيتها أن "دولة الإمارات اتخذت حزمة قرارات سريعة وناجحة، توضح قدرات الدولة واستعدادها لكافة الأزمات التي قد تصيب العالم، وكانت على أكبر قدر من الاستعداد لهذه الأزمة، ومن المؤكد أن دولة الإمارات ستكون من أكثر الدول استفادة من دروس الأزمة في المستقبل، سواء في الأمن الصحي أو الغذائي وغيرهما".