عاجل.. لا وفيات جديدة بكورونا في المغرب و257 حالة شفاء جديدة بنسبة 44.8 بالمائة

كشفت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل257 حالة شفاء جديدة من بين المصابين بفيروس كورونا المسجتد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ما رفع إجمالي المتعافين 2811 إلى حالة بنسبة44.8 بالمائة.

كما سجل محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، خلال ندوته اليومية، حول مستجدات الوضع الوبائي بالمملكة، استقرار أعداد الوفيات حيث لم تسجل أية حالة جديدة خلال هذه الفترة، واستقر العدد في 188 حالة بنسبة فتك بلغت3بالمائة.

أن 82 بالمائة من الحالات الجديدة، التي تم اكتشافاها، جاءت في إطار تتبع المخالطين، والذين يوجد أكثر من 9 آلاف منهم تحت المراقبة حاليا، فيما وصل إجمالي من تم تتبعهم منذ البداية إلى 34 ألف حالة.

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وتم تسجيل 218 حالة إضافية تم تأكيد إصابتها اليوم، ليرتفع المجموع إلى 6281 حالة مؤكدة.

وأكد اليوبي أن أغلب الحالات الجديدة تم اكتشافها عن طريق التتبع الصحي للمخالطين الذين بلغ عددهم إلى حدود اليوم 36 ألف و711 لازال 9491 منهم تحت المراقبة حاليا.

هذا وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.