سميرة سعيد ونجوم عرب يصلون من أجل الإنسانية

أعلن فنانون عرب، عن انضمامهم إلى مبادرة “الصلاة من أجل الإنسانية”، يوم 14 ماي الحالي، والتي تدعو الجميع إلى المشاركة فيها بالتعبد، حسب ديانتهم، ومعتقدهم، طمعا في رفع الله وباء كورونا عن البشرية.

ويشارك في المبادرة، النجمة المغربية سميرة سعيد، التي قالت على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك إنها ستصلي هي وعائلتها مع العالم كله، من أجل الإنسانية.

وانضمم إلى الحملة عدد من الفنانين المشاهير في الوطن العربي، منهم الفنانة المصرية أنغام، والفنان هاني رمزي، و الفنانة السورية نسرين طافش، وآخرون.

ووجهت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية نداء للجميع، على الرغم من اختلاف دياناتهم، ولغاتهم، ومعتقداتهم، للتعبد سويا، يوم 14 ماي الجاري، إما بالدعاء، أوالصلاة، أوالصوم، أو أعمال الخير، ليرفع الله بلاء كورونا عن الإنسانية جمعاء.