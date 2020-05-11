أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن حصيلة جديدة لانتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.
وقال محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة في وزارة الصحة، في ندوته الصحفية اليوم، أنه تم تسجيل 218 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 6281 حالة.
وحسب اليوبي، فقد تم تسجيل تسعين في المائة من الحالات المسجلة اليوم، في صفوف المخالطين للمصابين بالفيروس، فيما لا زال أزيد من تسعة آلاف مخالط تحت المراقبة الطبية.
وأوضح اليوبي، أن كل الحالات المسجلة اليوم، كانت في بؤر أهمها في جهة الدار البيضاء سطات وجهتي فاس مكناس والرباط سلا القنيطرة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية، لمحاصرة الجائحة.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل..218 إصابة جديدة بكورونا جلها في البؤر والحصيلة ترتفع إلى 6281 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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