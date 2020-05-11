عالقون مغاربة في باريس والشرطة تغرم 40 منهم بـ135 أورو- فيديو

وسط تفاقم أزمة العالقين بالخارج، في ظل عدم وجود أي قرار حكومي، يقضي بإعادتهم إلى الوطن، بعد ما يقارب الشهرين من إغلاق الحدود في وجههم، خرج العشرات منهم، اليوم الاثنين، للاحتجاج أمام سفارة المغرب في باريس، معرضين أنفسهم لغرامات ثقيلة من طرف السلطات الفرنسية.

ورفع المغاربة المحتجون شعارات غاضبة من الحكومة المغربية، مطالبين بعودة فورية للبلاد، ورافعين لافتتات كتب عليها “رجعولنا لبلادنا، توحشنا أولادنا”.

المغاربة العالقون المحتجون، اليوم، في باريس، يقولون إنهم لا يطلبون اتخاذ أية خطوة تجاههم غير قرار الإجلاء، وإعادتهم إلى أرض الوطن، موضحين أنهم اضطروا إلى الخروج من أجل الضغط على الحكومة للالتفات إليهم.