الحسيمة.. نزاع حول قطعة أرض يتسبب في وفاة شخص

لفظ شخص، أمس الأحد، في المستشفى الإقليمي في الحسيمة، أنفاسه الأخيرة، متأثرا بجروح غائرة على مستوى الرأس، على خلفية شجاره مع أحد جيرانه في جماعة مولاي أحمد الشريف في إقليم الحسيمة، بسبب قطعة أرضية.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن الضحية، البالغ من العمر 45 سنة، دخل في ملاسنات مع أحد الأشخاص حول قطعة أرضية ضواحي الحسيمة، قبل أن يجهز عليه هذا الأخير بواسطة حجر، ما تسبب له في نزيف حاد.

وجرى نقل الضحية بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى الإقليمي في الحسيمة، حيث قضى في وحدة الإنعاش 5 أيام، قبل أن يفارق الحياة متأثرا بجراحه.

وحلت عناصر الدرك الملكي إلى عين المكان، وباشرت إجراءاتها القانونية، للوقوف على ملابسات الحادث، والتحقيق مع المشتبه في ارتكابه لجريمة القتل.