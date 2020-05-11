عدد المتعافين من كورونا في العالم يتجاوز عتبة مليون ونصف المليون

تجاوز عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا الجديد حول العالم حاجز المليون ونصف المليون.

جاء ذلك، بحسب آخر معطيات، نُشرت، اليوم الاثنين، على موقع “worldometer”، المتخصص في رصد ضحايا الوباء القاتل في كافة أنحاء العالم.

وأوضحت المعطيات أن عدد المتعافين من كورونا حول العالم بلغ مليون و504 آلاف و586 حالة، يشكلون أكثر من ثلث أعداد المصابين دوليا.

وأضافت المعطيات نفسها أن الولايات المتحدة الأمريكية شهدت تعافي 256 ألفا و336، من أصل أكثر من 1.36 مليون شخص مصاب، تلتها إسبانيا بـ177 ألفا و846 حالة تعافي، من أصل 268 ألف حالة إصابة، بينما جاءت ألمانيا في المرتبة الثالثة بـ145 ألفا و600، من أصل 171 ألف حالة إصابة، وحلت إيطاليا رابعا بـ105 آلاف و186 حالة شفاء، من أصل 219 ألف حالة إصابة.

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أما في تركيا، فبلغ عدد المتعافين 92 ألفا و691 شخصا، من أصل 138 ألف حالة مصابة.

وفي إيران تم تعافي 87 ألفا و422 حالة من أصل أكثر من 109 آلاف حالة إصابة.

وفي الصين وصل عدد المتعافين في 78 ألفا و144 حالة شفاء من أصل أكثر من 82 ألف حالة .

وظهر الفيروس لأول مرة في مدينة ووهان، عاصمة مقاطعة خوبي الصينية، وانتشر منها الى جل دول العالم.