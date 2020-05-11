أجرت وزارة الصحة إلى غاية، صباح اليوم الاثنين، 67741 تحليلا مخبريا، للكشف عن المصابين بفيروس كورونا المستجد، 9.1% في المائة منها كانت إيجابية.
وحسب آخر تحديث لوزارة الصحة على بوابتها الرسمية، الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحليل مخبري سلبي، بلغ 61515 حالة، ما يعني حوالي 90.8% في المائة من التحاليل جاءت سلبية.
وارتفعت نسبة التعافي في المغرب لتصل إلى أزيد من44.41 في المائة بعدد 2759 حالة من بداية انتشار الوباء، فيما اإنخفضت نسبة الوفيات إلى 3.01 في المائة في المغرب.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في آخر تحديث لها، صباح اليوم ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب إلى 6226 حالة، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم، بعد تسجيل 163 حالة جديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر مند إنطلاق جائحة كورونا بالمغرب.. وزارة الصحة أجرت67741 تحليلة مخبرية 9 % منها جاءت إيجابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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