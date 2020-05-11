درس من الحسيمة..احتياطات وتباعد اجتماعي أثناء استفادة 600 شخص من الدعم – فيديو

جرت، صباح اليوم الاثنين، في جماعة بوشيبت، التابعة لقيادة تبرانت في إقليم الحسيمة، عملية صرف الدعم المخصص للأسر العاملة في القطاع غير المهيكل، المتضررة من فيروس كورونا المستجد، تنفيذا للمرحلة الثانية من هذه العملية.

العملية شملت حوالي 600 شخص استفادوا من دعم صندوق كوفيد 19، وفق ما أكدت مصادر محلية لموقع “اليوم 24″، وتمت عبر سيارتي شباك بريد بنك المغرب، وهي العملية، التي تمت تحت إشراف وتعاون بين مكونات المجتمع المدني المحلي، والسلطات المحلية، والدرك الملكي، والالتزام بالإجراءات الوقائية.

جدير بالذكر أنه، منذ تكوين لجنة اليقظة الاقتصادية، التي شكلت عقب تفشي فيروس كورونا تقرر اعتماد 3 مستويات للتعويض، تتوافق مع عدد الأفراد في كل أسرة، وتتراوح هذه التعويضات بين 800 درهم و1000 درهم، ثم 1200 درهم.