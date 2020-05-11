شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تدعو المواطنين الى ارتداء الكمامات في الأماكن العامة والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت الحكومة البريطانية تعميماً لرعاياها نصحت من خلاله بإرتداء أقنعة الوجة في الأماكن العامة وداخل المناطق المغلقة عندما بتعذر تطبيق مساحة التباعد الإجتماعي المطلوبة.

وأوضح كبير المستشارين الطبيّين في بريطانيا كريس ويتي في بيان نشرته الحكومة اليوم إن تغطية الوجه ليست بديلاً عن الابتعاد الاجتماعي وغسل اليدين المنتظم الذي يظل أهم الإجراءات.

كما حثّ المسؤول الجمهور إلى عدم شراء أقنعة من الدرجة الطبية حتى يتم توفيرها للعاملين في مجالي الرعاية الطبية والإجتماعية، ولكن بدلاً من ذلك يمكن صنع أغطية الوجه في المنازل.

ويأتي هذا بعد أن أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس عن تخفيف بعض قيود الحظر الشامل الذي فرضته الحكومة منذ أكثر من سبعة أسابيع ضمن جهود محاربة إنتشار فيروس كورونا.