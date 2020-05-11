شكرا لقرائتكم خبر عن 22 إصابة جديدة بكورونا في الأردن والان نبدء بالتفاصيل
وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر: إن 8 حالات هي لسائقي شاحنات 3 أردنيين و 5 أجانب، وحالتين لطلاب أردنيين عائدين من الخارج، و 12 حالة إصابة لمخالطين لحالة إيجابية أعلن عنها سابقًا، مبينًا في الوقت نفسه شفاء حالتين مصابتين بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 396 حالة.
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