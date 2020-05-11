شكرا لقرائتكم خبر عن 22 إصابة جديدة بكورونا في الأردن والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 22 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 562 إصابة وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر: إن 8 حالات هي لسائقي شاحنات 3 أردنيين و 5 أجانب، وحالتين لطلاب أردنيين عائدين من الخارج، و 12 حالة إصابة لمخالطين لحالة إيجابية أعلن عنها سابقًا، مبينًا في الوقت نفسه شفاء حالتين مصابتين بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 396 حالة.

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