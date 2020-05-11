شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسجل 346 حالة جديدة لكورونا و8 وفيات والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم عن تسجيل 346 حالة إيجابية جديدة لفيروس " كورونا " المستجد، ووفاة 8 حالات، مشيرة إلى ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس "كورونا" المستجد إلى 2655 حالة.

وكشف المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان له عن خروج 97 حالة من المصابين بفيروس "كورونا" من مستشفيات العزل والحجر الصحي ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2172 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 2655 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس "كورونا" حتى اليوم هو 9746 حالة من ضمنهم 2172 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و533 حالة وفاة.