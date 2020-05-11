شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسجل 346 حالة جديدة لكورونا و8 وفيات والان نبدء بالتفاصيل
وكشف المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان له عن خروج 97 حالة من المصابين بفيروس "كورونا" من مستشفيات العزل والحجر الصحي ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2172 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 2655 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
وأوضح مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس "كورونا" حتى اليوم هو 9746 حالة من ضمنهم 2172 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و533 حالة وفاة.
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