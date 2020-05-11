إسبانيا: تراجع جديد في وفيات (كورونا) إلى 123 حالة في 24 ساعة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت السلطات الصحیة الإسبانیة الیوم الاثنین تراجعا جدیدا في عدد الوفیات بفیروس (كورونا المستجد - كوفید 19)، إلى 123 حالة وتراجع الإصابات إلى 373 حالة جدیدة خلال ال24 ساعة الماضیة.

Advertisements وقال مدیر المركز الوطني للتنسیق والطوارئ الصحیة فیرناندو سیمون في مؤتمر صحفي في قصر (لا مونكلوا) الرئاسي ان العدد الرسمي للوفیات بلغ 26744 فیما بلغ عدد الإصابات المشخصة بتقنیة تحلیل تفاعل البولیمراز المتسلسل (بي.سي.آر) 227436 حالة.

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