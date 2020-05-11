السلطات البريطانية: ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى 32065

أعلنت السلطات الصحية البريطانية، ان "معدل ال​وفيات​ اليومية ب​فيروس كورونا​ عاود انخفاضه في ​بريطانيا​، بتسجيل 210 ​حالات​ اليوم الاثنين مقارنة مع 269 حالة أمس الأحد، مع تسجيل ارتفاع جديد في حصيلة ​الإصابات​ للـ3 عالمياً"، مشيرة الى ان "حصيلة وفيات فيروس كورونا ارتفعت بذلك إلى 32065".

هذا وارتفع عدد الإصابات بواقع 3877 عن اليوم السابق وبلغ 223060 حالة، لتستعيد بريطانيا بذلك المركز الثالث عالميا بين الدول الأكثر إصابة بالوباء.