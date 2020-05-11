السلطات البريطانية: ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى 32065

أعلنت السلطات الصحية البريطانية، ان "معدل الوفيات اليومية بفيروس كورونا عاود انخفاضه في بريطانيا، بتسجيل 210 حالات اليوم الاثنين مقارنة مع 269 حالة أمس الأحد، مع تسجيل ارتفاع جديد في حصيلة الإصابات للـ3 عالمياً"، مشيرة الى ان "حصيلة وفيات فيروس كورونا ارتفعت بذلك إلى 32065".
هذا وارتفع عدد الإصابات بواقع 3877 عن اليوم السابق وبلغ 223060 حالة، لتستعيد بريطانيا بذلك المركز الثالث عالميا بين الدول الأكثر إصابة بالوباء.
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