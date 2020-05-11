الصحة الكويتية: تسجيل 7 وفيات و598 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ ​الكويت​ية عن "تسجيل 7 ​وفيات​ و598 إصابة جديدة بكورونا، ما يمثل انخفاضا لافتا في ​الإصابات​ مقارنة مع أكثر من 1000 حالة أمس الأحد، وبلغ بذلك إجمالي الإصابات في الكويت 9286، فيما ارتفت حصيلة الوفيات إلى 65 بواقع 7 ​حالات​ جديدة".

وأشارت الوزارة إلى "وجود 71 حالة مستقرة و61 حالة حرجة بين المصابين، وأن 178 شخصا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ليصبح مجموع المتعافين 2907".