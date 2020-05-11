أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن "تسجيل 7 وفيات و598 إصابة جديدة بكورونا، ما يمثل انخفاضا لافتا في الإصابات مقارنة مع أكثر من 1000 حالة أمس الأحد، وبلغ بذلك إجمالي الإصابات في الكويت 9286، فيما ارتفت حصيلة الوفيات إلى 65 بواقع 7 حالات جديدة".
وأشارت الوزارة إلى "وجود 71 حالة مستقرة و61 حالة حرجة بين المصابين، وأن 178 شخصا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ليصبح مجموع المتعافين 2907".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الكويتية: تسجيل 7 وفيات و598 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.