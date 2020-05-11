أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية في الإمارات، أنه "تقرر أن تبدأ إجازة عيد الفطر في الحكومة اعتبارا من 29 رمضان وحتى 3 شوال، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي (22-26 ايار)"، موضحة ان "القرار استند إلى قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، ولائحته التنفيذية، وجاء بناء على أجندة العطلات الرسمية لسنة 2020 المعتمدة بموجب قرار مجلس الوزراء".
يذكر أن الإمارات توقعت، أن يكون شهر رمضان لهذا العام 30 يوماً، مشيرة إلى أنه "سيكون هناك اتفاق بين أغلب الدول العربية على غرة شهر شوال".
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الإماراتية: إجازة عيد الفطر في الحكومة ستكون من 22 الى 26 ايار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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