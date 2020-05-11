السلطات الإماراتية: إجازة عيد الفطر في الحكومة ستكون من 22 الى 26 ايار

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية في ​الإمارات​، أنه "تقرر أن تبدأ إجازة ​عيد الفطر​ في ​الحكومة​ اعتبارا من 29 رمضان وحتى 3 شوال، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي (22-26 ايار)"، موضحة ان "القرار استند إلى قانون الموارد البشرية في ​الحكومة الاتحادية​، ولائحته التنفيذية، وجاء بناء على أجندة العطلات الرسمية لسنة 2020 المعتمدة بموجب قرار ​مجلس الوزراء​".

يذكر أن الإمارات توقعت، أن يكون ​شهر رمضان​ لهذا العام 30 يوماً، مشيرة إلى أنه "سيكون هناك اتفاق بين أغلب ​الدول العربية​ على غرة شهر شوال".