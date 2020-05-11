الصحة المصرية: خروج 97 من المصابين بكورونا من مستشفيات العزل وذلك بعد شفائهم

أعلنت ​وزارة الصحة​ والسكان بمصر عن "خروج 97 من المصابين ب​كورونا​ من ​مستشفيات​ العزل، وذلك بعد تمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2172 حالة".

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، كجائحة عالمية، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة، وبحسب الإحصاءات الرسمية، تخطى إجمالي الإصابات بوباء "كوفيد-19" في مختلف دول العالم 4 ملايين إصابة، فيما تجاوز إجمالي الوفيات 277 ألف حالة.