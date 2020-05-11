ترامب: أعداد فيروس كورونا تتراجع ونحقق تقدما ضخماً

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "إدارته تقوم بجهود كبيرة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي، وأعداد مصابي كورونا تتحسن بصورة كبيرة، ونشاهد تراجعا في كل مكان في أمريكا تقريبا، وهذا يدل على أننا نحقق تقدما ضخما"، لافتاً الى انه "لدينا مصداقية عظيمة في التعامل مع أزمة كورونا، لكن هذا الأمر لا يرضي وسائل الإعلام المزيفة، الذين يمثلون عار على الولايات المتحدة الأميركية".
وتأتي الولايات المتحدة الأميركية في المركز الأول عالميا بعدما تجاوز عدد المصابين فيها 1.3 مليون مصاب وأكثر من 79 ألف حالة وفاة.
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