الصحة السعودية: تسجيل 9 حالات وفاة و1966 إصابة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي

أعلنت ​وزارة الصحة السعودية​ عن "تسجيل 9 ​حالات​ وفاة و1966 إصابة ب​فيروس كورونا​ خلال اليوم الماضي، وبذلك ارتفعت حصيلة ​الإصابات​ في البلاد إلى 41014 و255 وفاة، بينما بلغ إجملي المتعافين 12737 شخصا، بزيادة 1280 حالة شفاء جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية".

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، كجائحة عالمية، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة، وبحسب الإحصاءات الرسمية، تخطى إجمالي الإصابات بوباء "كوفيد-19" في مختلف دول العالم 4 ملايين إصابة، فيما تجاوز إجمالي الوفيات 277 ألف حالة.