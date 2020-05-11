الكاظمي لسفراء الاتحاد الأوربي: ملتزمون بمحاسبة المتورطين بالاعتداء على المتظاهرين

أكد رئيس الحكومة ​العراق​ية ​مصطفى الكاظمي​ التزام حكومته بـ"محاسبة المتورطين بالاعتداء على ​المتظاهرين​ السلميين في البلاد"، موضحاً ان "الاتحاد صديق وشريك ونأمل أن تواصل دول الاتحاد دعمها للعراق في حربه ضد داعش، وللأزمة الاقتصادية التي يواجهها إثر جائحة ​كورونا​ وانخفاض أسعار ​النفط​ العالمية، ونتطلع لمساعدة الدول الأوروبية في بناء اقتصادنا".

ودعا الكاظمي الشركات الأوروبية للعمل والاستثمار في العراق، ووعد بتذليل العقبات التي قد تواجه عملها.