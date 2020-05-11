أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي التزام حكومته بـ"محاسبة المتورطين بالاعتداء على المتظاهرين السلميين في البلاد"، موضحاً ان "الاتحاد صديق وشريك ونأمل أن تواصل دول الاتحاد دعمها للعراق في حربه ضد داعش، وللأزمة الاقتصادية التي يواجهها إثر جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط العالمية، ونتطلع لمساعدة الدول الأوروبية في بناء اقتصادنا".
ودعا الكاظمي الشركات الأوروبية للعمل والاستثمار في العراق، ووعد بتذليل العقبات التي قد تواجه عملها.
كانت هذه تفاصيل خبر الكاظمي لسفراء الاتحاد الأوربي: ملتزمون بمحاسبة المتورطين بالاعتداء على المتظاهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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