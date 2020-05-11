السلطات في أفغانستان: اعتقال زعيم تنظيم داعش في منطقة جنوب آسيا

أعلنت المديرية العامة للأمن القومي ووزارة الداخلية الأفغانية، في بيان، عن "اعتقال زعيم داعش في منطقة جنوب آسيا أبو عمر خراساني مع قياديين آخرين بالتنظيم"، مشيرة الى ان "مديرية الأمن القومي ستواصل عملياتها الشاملة والموجهة لتعقب واعتقال كبار قادة الجماعات الإرهابية في المنطقة وتدمير المحاور المشتركة لهذه الشبكات الإرهابية".
هذا ويحظى تنظيم "داعش في جنوب آسيا" بوجود متواضع في أفغانستان، حيث ينشط في الشمال بشكل أساسي، غير أنه شن هجمات قوية في كابل.
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