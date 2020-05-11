السلطات في أفغانستان: اعتقال زعيم تنظيم داعش في منطقة جنوب آسيا

أعلنت المديرية العامة للأمن القومي و​وزارة الداخلية الأفغانية​، في بيان، عن "اعتقال زعيم داعش في منطقة جنوب آسيا أبو عمر خراساني مع قياديين آخرين بالتنظيم"، مشيرة الى ان "مديرية ​الأمن​ القومي ستواصل عملياتها الشاملة والموجهة لتعقب واعتقال كبار قادة ​الجماعات الإرهابية​ في المنطقة وتدمير المحاور المشتركة لهذه الشبكات الإرهابية".

هذا ويحظى تنظيم "داعش في جنوب آسيا" بوجود متواضع في ​أفغانستان​، حيث ينشط في ​الشمال​ بشكل أساسي، غير أنه شن هجمات قوية في كابل.