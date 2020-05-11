اشارت وزيرة الطاقة السابقة ندى البستاني في تصريح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى اننا "نلجأ للقضاء حتى يحقّق بموضوع تقني ونقدّم الوثائق ونضع انفسنا بتصرّفه ونعطي شهادتنا عنده، يتم الرد علينا بالسياسة وبالشتائم ويتم المس بكرامتنا.
اضاف البستاني قائلة "على كلٍّ من يملك وثائق يقدّمها للقضاء وهوّي الحَكَم. طبيعي تكون المعركة بهالشراسة بس تتهدّد مصالح كبيرة بالبلد بس ما تنزل لهالمستوى".
كانت هذه تفاصيل خبر ندى بستاني: على كلٍّ يللي بيملك وثايق يقدّمها للقضاء وهوّي الحَكَم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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