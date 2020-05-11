ندى بستاني: على كلٍّ يللي بيملك وثايق يقدّمها للقضاء وهوّي الحَكَم

اشارت وزيرة ​الطاقة​ السابقة ندى البستاني في تصريح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى اننا "نلجأ للقضاء حتى يحقّق بموضوع تقني ونقدّم الوثائق ونضع انفسنا بتصرّفه ونعطي شهادتنا عنده، يتم الرد علينا بال​سياسة​ وبالشتائم ويتم المس بكرامتنا.

اضاف البستاني قائلة "على كلٍّ من يملك وثائق يقدّمها للقضاء وهوّي الحَكَم. طبيعي تكون المعركة بهالشراسة بس تتهدّد مصالح كبيرة بالبلد بس ما تنزل لهالمستوى".