قوى الأمن تقيم حواجز ثابتة ومتنقلة داخل بلدات حاصبيا إنفاذا لقرار التعبئة العامة

أقامت عناصر من ​قوى ​الأمن الداخلي​ دوريات راجلة وحواجز ثابتة ومتنقلة داخل ​بلدات ​حاصبيا​، إنفاذا لقرار التعبئة العامة وحث المواطنين على التقيد بالتدابير والإجراءات الوقائية والتزام ​الحجر المنزلي​ إلا عند الضرورة حفاظا على سلامتهم ومواجهة تفشي فيروس الكورونا.

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