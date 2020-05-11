صفير بعد لقائه دياب: المصارف ستسمتر بتحويل ألاقساط وايجار السكن للطلاب في الخارج

انعقد بعد ظهر اليوم اجتماع في ​السراي الحكومي​ ناقش قضية التحويلات المصرفية إلى ​الطلاب​ في الخارج، برئاسة رئيس ​مجلس الوزراء​ الدكتور ​حسان دياب​ وحضور وزراء المالية ​غازي وزني​، و​العدل​ ​ماري كلود نجم​، والتنمية الإدارية و​البيئة​ ​دميانوس قطار​، و​الصناعة​ ​عماد حب الله​، ورئيس ​جمعية المصارف​ الدكتور ​سليم صفير​، ومستشارا الرئيس ​خضر طالب​ وجورج شلهوب.

وخلال الاجتماع، أبلغ رئيس الجمعية الدكتور سليم صفير المجتمعين أن "المصارف ستسمتر بتحويل أقساط ​الجامعة​ وإيجار السكن إلى الطلاب، وفقا لمستندات تقدم إلى المصرف من قبل ذوي الطالب".

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