انعقد بعد ظهر اليوم اجتماع في السراي الحكومي ناقش قضية التحويلات المصرفية إلى الطلاب في الخارج، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب وحضور وزراء المالية غازي وزني، والعدل ماري كلود نجم، والتنمية الإدارية والبيئة دميانوس قطار، والصناعة عماد حب الله، ورئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير، ومستشارا الرئيس خضر طالب وجورج شلهوب.
وخلال الاجتماع، أبلغ رئيس الجمعية الدكتور سليم صفير المجتمعين أن "المصارف ستسمتر بتحويل أقساط الجامعة وإيجار السكن إلى الطلاب، وفقا لمستندات تقدم إلى المصرف من قبل ذوي الطالب".
كانت هذه تفاصيل خبر صفير بعد لقائه دياب: المصارف ستسمتر بتحويل ألاقساط وايجار السكن للطلاب في الخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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