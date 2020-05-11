فضل الله: التّهاون في إجراءات الوقاية يهدّدنا بكارثة

أكد سماحة العلامة السيّد ​علي فضل الله​ على حسابه الخاصّ على مواقع التواصل ومن موقع المسؤوليّة الشرعيّة والأخلاقيّة، على الجميع، مقيمين ووافدين، ضرورة الالتزام بكلّ إجراءات ​الوقاية​، لحماية الذات والمجتمع من ​الكورونا​، لأنّ التهاون يسقط كلّ الإنجازات التي تحقّقت، ويهدّد المجتمع بكارثة لا تستطيع كلّ الإمكانات التي رصدت مواجهتها.

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