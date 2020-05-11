وزّعت وحدات من ​الجيش​ في إطار برنامج التعاون العسكري – المدني CIMIC نحو 300 حصة من المواد الغذائية لعدد من العائلات في مناطق ​الشمال​، مقدمة كهبة من جمعية الثقة للعمل الاجتماعي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش وزّع نحو 300حصة غذائية للعائلات في مناطق الشمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.