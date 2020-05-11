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تمكنت المصالح الأمنية العاملة في ميناء طنجة المتوسط، اليوم الاثنين، من توقيف سائق شاحنة قادمة من ألمانيا، وحجز أزيد من 25 كيلوغراما من الكوكايين الخالص.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن السائق، في عقده الرابع، دس كمية الكوكايين، البالغة قيمتها 9 مليون درهم، بعناية داخل شاحنته، قصد إدخالها إلى مدينة طنجة، قبل أن ينكشف أمره.
وفتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع، لمعرفة ظروف، وملابسات محاولة إدخال كمية الكوكايين إلى المغرب عبر ميناء طنجة المتوسط، وتحديد جميع المتورطين في هذه العملية.
كانت هذه تفاصيل خبر قيمتها تعادل 9 مليون درهم.. حجز كوكايين داخل شاحنة قادمة من ألمانيا في ميناء طنجة المتوسط – صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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