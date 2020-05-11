إقليم العرائش..7 متماثلين للشفاء من كورونا خلال 18 ساعة يرفع مجموع المتعافين إلى 64 حالة

تماثلت 7 حالات للشفاء من فيروس كورونا، خلال 18 ساعة الأخيرة، على مستوى إقليم العرائش، ليصل مجموع المتعافين من الجائحة إلى 64 حالة، فيما استقر عدد الوفيات في حالتين.

وكشف مصدر طبي مسؤول لـ”اليوم24″ أن الإقليم سجل 5 إصابات جديدة بـ”كوفيد-19″، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 143 حالة.

وأضاف المصدر ذاته أن وحدة الإنعاش مستشفى القصر الكبير، وللامريم في العرائش، لم تسجل دخول أية حالة منذ أزيد من أسبوعين، ما يعني أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة، ولا تدعو إلى القلق.

وأبرز أن مستشفيات الإقليم أجرت، منذ بداية الجائحة، أزيد من ألف تحليل مخبري، في إطار مكافحتها لفيروس كورونا المستجد.