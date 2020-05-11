العلمي: نصنع عشرة ملايين كمامة يوميا و50 مليون مجهزة لمرحلة ما بعد الحجر وسنبدأ التصدير

أعلن مولاي مفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجاورة والاقتصاد الرقمي والأخضر، عن اتخاذ الحكومة لقرار بدء تصدير الكمامات المغربية لدول من بينها فرنسا، بعد توفير الاكتفاء الذاتي.

وقال العلمي، في حديثه اليوم الإثنين أمام مجلس النواب، إن قرار بدء تصدير الكمامات تم اتخاذه أمس، بعدما استطاعت الوزارة توفير مخزون من خمسين مليون كمامة، استعدادا لفترة ما بعد الحجر الصحي، والتي ستتزايد فيها الحاجة للكمامات.

وأوضح العلمي، أن 23 مصنعا بات منخرطا في تصنيع الكمامات المدعمة التي يتم بيعها بـ80 سنتيم، وتم تجاوز عشرة مليون كمامة مصنعة يوميا، مضيفا أن السوق المحلي لم يعد يستوعب كل ما يتم إنتاجه، لذلك سيبدأ التصدير للحفاظ على الطاقة الإنتاجية اليومية للمصانع المغربية، كما أنه يمكن أن يتوقف التصدير في أي لحظة في حالة ما تم تسجيل أي خصاص في السوق المغربية.

وتحدث العلمي كذلك عن المعقمات، حيث قال إن البلاد واجهت فيها مشكلا في البداية، لكون المعمل الوحيد الذي يصنع الكحول الأساسي لتصنيعها كان قد أحرق، مضيفا أن الوزارة تعاونت مع وزارة الداخلية وإدارة المعمل، لإعادة بنائه في ظرف أسبوع واحد، وبات يوفر للمغرب الاكتفاء الذاتي من الكحول بتصنيع 24 ألف لتر أسبوعيا، وأصبحت المعقمات متاحة في الأسواق.