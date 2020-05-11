“سابقة تواصلية”.. التقدم والاشتراكية يعلن عقد دورة جديدة لمجلسه الوطني افتراضيا

أعلن حزب التقدم والاشتراكية تنظيمه، نهاية الأسبوع الجاري، عن تنظيم دورة استثنائية للجنته المركزية عن بعد، حول موضوع “ما بعد جائحة كورونا”.

وأوضح الحزب في بلاغ له، أنه تم تخصيص منصة إلكترونية “Microsoft Teams” لاحتضان الاجتماع المذكور، الذي سيعرف مشاركة أزيد من 400 عضو للجنة المركزية، كما ستكون متابعة وقائعه متاحة لزهاء 10 آلاف شخص عبر المنصة الإلكترونية نفسها، ناهيك عن البث المباشر للأشغال على الصفحة الرسمية للحزب على فايسبوك، معتبرا الخطوة “سابقة سياسية، وتواصلية على المستوى الوطني”.

وأوضح الحزب ذاته أن انعقاد هذه الدورة الاستثنائية لأعلى هيأة قيادية له، يأتي حرصا على الحياة التنظيمية، والديمقراطية للحزب، والحضور المتواصل على الساحة السياسية الوطنية.

ومن المنتظر أن يقدم الأمين العام للحزب، نبيل بنعبد الله تقرير المكتب السياسي، بخصوص الأوضاع العامة الحالية، والمستقبلية للبلاد في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، وتصورات الحزب بخصوص هذه الأوضاع.

يذكر أن البلاغات الأخيرة للمكتب السياسي للحزب، حملت انتقادات شديدة للحكومة، خصوصا بسبب قانون “تكميم الأفواه”.